В Хабаровском крае началось голосование на выборах президента России

В Хабаровском крае стартовало голосование на выборах президента Российской Федерации!
В 08:00 под звуки Гимна Российской Федерации открылись 743 участковых избирательных комиссии. Участки работают с 8.00 до 20.00 часов.
Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней — в период с 15 по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.
При этом дистанционное электронное голосование будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.