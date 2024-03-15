Глава Сахалинской области проголосовал на выборах президента

«В числе первых сахалинцев сегодня свой голос на выборах президента России отдал губернатор области Валерий Лимаренко. И призвал островитян активно участвовать в выборах главы государства», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий. Вечером 14 марта 125 участков на рыболовецких судах закончили работу, опечатанные бюллетени передадут в избирком при возвращении в порты.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.