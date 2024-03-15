Глава Сахалинской области проголосовал на выборах президента

По данным пресс-службы, на Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий. Вечером 14 марта 125 участков на рыболовецких судах закончили работу, опечатанные бюллетени передадут в избирком при возвращении в порты.