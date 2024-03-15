Олег Кожемяко начал рабочий день с голосования на выборах президента РФ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко проголосовал на выборах президента РФ. Свой голос он отдал утром первого дня голосования, сообщает ИА PrimaMedia.
Утром первого дня голосования, 15 марта, глава региона посетил избирательный участок, расположенный в Колледже технологии и сервиса во Владивостоке, и воспользовался активным избирательным правом.
Ранее Олег Кожемяко призвал всех приморцев принять участие в выборах президента. Губернатор назвал кампанию важнейшим событием в общественно-политической жизни.
"Мы выбираем не только руководителя государства, но и будущее нашей страны, тот курс, которым будет идти Россия, — написал глава региона в своем телеграм-канале (18+).
Напомним, что выборы президента стартовали в Приморье в 8 часов утра 15 марта. Они продлятся три дня — до 20 часов 17 марта.