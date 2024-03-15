В Иркутской области началось голосование на всех избирательных участках

На 8.00 пятницы, 15 марта, в Иркутской области открылось 1872 избирательных участка. Нарушений при открытии участков и каких-либо происшествий не зафиксировано, сообщили в Избирательной комиссии Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia.

«Сегодня для избирателей с 8.00 работают участковые комиссии. Мы ждем избирателей в любой из трех дней голосования — 15, 16 или 17 марта. Граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить комиссию, имеют право пригласить членов избиркома для голосования на дому», — сказал председатель Облизбиркома Илья Дмитриев.

Он уточнил, что на 45 избирательных участках в отдаленных и труднодоступных территориях Иркутской области ранее прошло досрочное голосование. Поэтому с 15 по 17 марта, голосования в этих участковых избирательных комиссиях (УИК) проводиться не будет.

В избирательной комиссии Иркутской области отметили, что с 767 избирательных участков в течение всех трех дней голосования будет вестись онлайн-трансляция. Еще на 1079 УИК установлены видеорегистраторы, которые будут фиксировать все происходящее на участках. На временных избирательных участках — в больницах, СИЗО, вахтовых поселках и так далее — видеонаблюдения вестись не будет.