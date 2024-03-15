В Иркутской области началось голосование на всех избирательных участках

На 8.00 пятницы, 15 марта, в Иркутской области открылось 1872 избирательных участка. Нарушений при открытии участков и каких-либо происшествий не зафиксировано, сообщили в Избирательной комиссии Иркутской области, пишет ИА IrkutskMedia.
«Сегодня для избирателей с 8.00 работают участковые комиссии. Мы ждем избирателей в любой из трех дней голосования — 15, 16 или 17 марта. Граждане, которые по уважительным причинам не могут посетить комиссию, имеют право пригласить членов избиркома для голосования на дому», — сказал председатель Облизбиркома Илья Дмитриев.
Он уточнил, что на 45 избирательных участках в отдаленных и труднодоступных территориях Иркутской области ранее прошло досрочное голосование. Поэтому с 15 по 17 марта, голосования в этих участковых избирательных комиссиях (УИК) проводиться не будет.
Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) установлены в 142 избирательных комиссиях в Иркутске и в 40 УИК в Ангарске.
По информации Избирательной комиссии Иркутской области, общее число граждан, внесенных в списки избирателей в регионе, составляет более 1,8 млн человек. Из них 13043 человек, это те, кто получил право принять участие в голосовании впервые. То есть молодые люди, достигшие на день голосования 18 лет.
Напомним, выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») — выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.