Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар — РИА Новости. Одна из старейших жительниц села Новое на Сахалине отказалась от голосования на дому и проголосовала на выборах президента России непосредственно на участке, сообщает региональный избирком в Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

«Девяностодвухлетняя жительница Макаровского района Пелагия Андреевна Филиппова проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла отдать свой голос на участок, несмотря на то, что члены участковой избирательной комиссии № 92 предложили ей проголосовать дома», — говорится в сообщении.

Пресс-служба избиркома отмечает, что избиратели старшего возраста всегда находятся на особом контроле членов избирательных комиссий, которые всегда готовы прибыть для голосования на дому.

На Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.