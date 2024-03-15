Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы

«Девяностодвухлетняя жительница Макаровского района Пелагия Андреевна Филиппова проявила свою гражданскую позицию и самостоятельно пришла отдать свой голос на участок, несмотря на то, что члены участковой избирательной комиссии № 92 предложили ей проголосовать дома», — говорится в сообщении.
Пресс-служба избиркома отмечает, что избиратели старшего возраста всегда находятся на особом контроле членов избирательных комиссий, которые всегда готовы прибыть для голосования на дому.
На Сахалине и Курилах работают 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.