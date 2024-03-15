Одна из старейших жительниц Сахалина сама пришла на выборы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мар — РИА Новости. Одна из старейших жительниц села Новое на Сахалине отказалась от голосования на дому и проголосовала на выборах президента России непосредственно на участке, сообщает региональный избирком в Telegram-канале.