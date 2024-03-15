5 тысяч наблюдателей работают на выборах президента в Иркутской области

В Иркутской области стартовало наблюдение за ходом голосования на выборах президента России. На избирательных участках в дни голосования будут работать 5163 наблюдателя, об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.
По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области Владислава Шиндяева, рабочий день наблюдателей начался с проверки ящиков для голосования, в дальнейшем они были опечатаны и все было подготовлено к открытию избирательного участка.
Обучение наблюдателей велось более трех месяцев в каждом из 42 муниципалитетов Иркутской области. Наблюдатели следят за всем ходом голосования, их работа завершится лишь когда результаты голосования окончательно подсчитаны и на руках у каждого наблюдателя будет копия документа с результатами подсчета голосов. Кроме наблюдателей от общественной палаты, политических партий и самих кандидатов, на избирательных участках работают системы видеонаблюдения и видеорегистрации, с помощью которых ход голосования на выборах президента является максимально открытым и прозрачным.