5 тысяч наблюдателей работают на выборах президента в Иркутской области

Обучение наблюдателей велось более трех месяцев в каждом из 42 муниципалитетов Иркутской области. Наблюдатели следят за всем ходом голосования, их работа завершится лишь когда результаты голосования окончательно подсчитаны и на руках у каждого наблюдателя будет копия документа с результатами подсчета голосов. Кроме наблюдателей от общественной палаты, политических партий и самих кандидатов, на избирательных участках работают системы видеонаблюдения и видеорегистрации, с помощью которых ход голосования на выборах президента является максимально открытым и прозрачным.