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5 тысяч наблюдателей работают на выборах президента в Иркутской области

На избирательных участках в дни голосования будут работать 5163 наблюдателя, об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.
Источник: Reuters

В Иркутской области стартовало наблюдение за ходом голосования на выборах президента России. На избирательных участках в дни голосования будут работать 5163 наблюдателя, об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Иркутской области.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Иркутской области Владислава Шиндяева, рабочий день наблюдателей начался с проверки ящиков для голосования, в дальнейшем они были опечатаны и все было подготовлено к открытию избирательного участка.

Обучение наблюдателей велось более трех месяцев в каждом из 42 муниципалитетов Иркутской области. Наблюдатели следят за всем ходом голосования, их работа завершится лишь когда результаты голосования окончательно подсчитаны и на руках у каждого наблюдателя будет копия документа с результатами подсчета голосов. Кроме наблюдателей от общественной палаты, политических партий и самих кандидатов, на избирательных участках работают системы видеонаблюдения и видеорегистрации, с помощью которых ход голосования на выборах президента является максимально открытым и прозрачным.

Напомним, что выборы президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: трое — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков («Новые люди») — выдвинуты политическими партиями, Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.