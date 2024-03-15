Голосование на выборах президента России началось в Таиланде

«На выборах президента России в 2018 году в Пхукете мы проводили однодневное голосование, и нам не хватило времени, чтобы принять всех желающих проголосовать. Тогда пришло порядка 3 тыс. человек. В итоге было принято решение провести выборы в течение трех дней в целях оказания содействия максимальному количеству граждан России, пребывающих на территории консульского округа генконсульства, в реализации их избирательных прав», — сказал корреспонденту ТАСС генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.