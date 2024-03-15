Голосование на выборах президента России началось в Таиланде

«На выборах президента России в 2018 году в Пхукете мы проводили однодневное голосование, и нам не хватило времени, чтобы принять всех желающих проголосовать. Тогда пришло порядка 3 тыс. человек. В итоге было принято решение провести выборы в течение трех дней в целях оказания содействия максимальному количеству граждан России, пребывающих на территории консульского округа генконсульства, в реализации их избирательных прав», — сказал корреспонденту ТАСС генконсул РФ в Пхукете Владимир Соснов.
По его словам, на острове Пхукет проживают более 9,8 тыс. россиян по долгосрочным визам. «На избирательный участок придут не только российские граждане, которые проживают здесь на долгосрочной основе. К нам также обращаются российские туристы, которые интересуются вопросами организации голосования в Таиланде, где они будут проводить отпуск», — добавил дипломат.
В пятницу также состоится выездное голосование на острове Самуи (провинция Сураттхани). Оно организовано в гостинице W Koh Samui с 09:00 до 18:00 (с 05:00 до 14:00 мск).
16 марта сотрудники посольства РФ организуют выездное голосование в курортном городе Паттайя на территории гостиницы Royal Cliff Grand Hotel Pattaya (с 05:00 до 14:00 мск). В Бангкоке выборы президента России состоятся 17 марта на избирательном участке в здании российского посольства. Голосование будет проходить с 04:00 до 16:00 мск.
Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.