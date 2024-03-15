В Красноярском крае началось голосование на выборах президента России

Отметим, что в Красноярском крае работает Общественный штаб по наблюдению за выборами. В него вошли юристы, политологи, журналисты, психологи, IT-специалисты. Независимые общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, чтобы процесс голосования был открытым, гласным и легитимным.