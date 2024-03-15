В Красноярском крае началось голосование на выборах президента России

С 15 по 17 марта в России пройдет важнейшее событие, которое определит развитие нашей страны на годы вперед — выборы президента Российской Федерации.
Сегодня в 8 утра в Красноярском крае открылись избирательные участки. Накануне их готовность проверил председатель региональной избирательной комиссии Алексей Подушкин.
Он рассказал журналистам и общественникам, что в дни выборов в регионе будет работать 2 071 избирательный участок, из них 24 — временных и 2 047 — постоянных.
Члены общественных палат территорий края также проверили готовность избирательных участков к голосованию. «К выборам готовы!» — главное впечатление от того, что увидели общественники в городах Бородино, Канске, Норильске, Шарыпово, а также Северо-Енисейского, Нижне-Ингашского, Балахтинского районов и многих других территорий края.
Отметим, что в Красноярском крае работает Общественный штаб по наблюдению за выборами. В него вошли юристы, политологи, журналисты, психологи, IT-специалисты. Независимые общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, чтобы процесс голосования был открытым, гласным и легитимным.
Напомним, чтобы сделать свой выбор, нужно прийти на избирательный участок в один из дней голосования — 15, 16 или 17 марта. Они будут работать с 8:00 до 20:00.