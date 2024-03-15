Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента

В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока.
«Глава региона отдал свой голос за кандидата на пост главы государства утром в пятницу, 15 марта», — говорится в сообщении правительства Приморья.
Кожемяко отметил, что в связи с тем, что голосование продлится три дня, принять участие в выборах успеют все желающие.
«Голосовать нужно обязательно — это выбор того пути, по которому будет развиваться наше государство, в частности Приморский край», — приводятся слова Кожемяко.
Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей.
Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.