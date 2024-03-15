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Глава Приморья одним из первых в регионе проголосовал на выборах президента

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко одним из первых в регионе принял участие в выборах президента РФ, сообщает краевое правительство.
Источник: © РИА Новости

В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока.

«Глава региона отдал свой голос за кандидата на пост главы государства утром в пятницу, 15 марта», — говорится в сообщении правительства Приморья.

Кожемяко отметил, что в связи с тем, что голосование продлится три дня, принять участие в выборах успеют все желающие.

«Голосовать нужно обязательно — это выбор того пути, по которому будет развиваться наше государство, в частности Приморский край», — приводятся слова Кожемяко.

Численность избирателей на 1 января в Приморье составляет 1 412 745 человек. За ходом выборов будут следить свыше 3 тысяч наблюдателей.

Явка на выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило один день, в Приморье составила 55,44%.