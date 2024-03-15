В восьми сибирских регионах начались выборы президента России

В Томской области на выборах президента России будут работать 748 избирательных участков, из них 286 крупных участков региона оборудованы камерами. С 10 по 12 марта в северных районах региона прошло досрочное голосование для вахтовиков. В нем приняли участие 846 работников месторождений. Также в регионе с 15 по 17 марта можно будет проголосовать дистанционно. Всего в выборах в Томской области смогут принять участие 752 604 избирателя.