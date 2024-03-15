Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах

На Чукотке утром пятницы открылись 55 избирательных участков. По данным на 1 января, в регионе зарегистрированы 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре. Как ранее рассказали РИА Новости в региональном избиркоме, досрочно на Чукотке уже проголосовали свыше 3,5 тысячи человек.