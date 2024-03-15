Чукотское село показало стопроцентную явку на президентских выборах

В 2024 году выборы президента России впервые проходя в течение трех дней. В пятницу утром участки уже открылись в ряде регионов Дальнего Востока.
«У нас отличная новость из УИК36! Жители села Нутэпэльмен за два часа сделали явку 100%», — говорится в сообщении.
В селе Нутэпэльмен живут около 130 человек.
На Чукотке утром пятницы открылись 55 избирательных участков. По данным на 1 января, в регионе зарегистрированы 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре. Как ранее рассказали РИА Новости в региональном избиркоме, досрочно на Чукотке уже проголосовали свыше 3,5 тысячи человек.