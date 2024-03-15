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На выборах президента дистанционно проголосовали более 100 тыс. человек

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента РФ, свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.
Источник: Агентство «Москва»

По состоянию на 04:20 мск избирателям в 28 регионах, ранее подавшим заявки на участие в ДЭГ, выдано уже 100 884 бюллетеня. Таким образом, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 2%.

Всего голосовать через федеральную платформу ДЭГ планируют 4,76 млн человек. Жители Москвы могут проголосовать на своей платформе, в столице предварительно подавать заявление для дистанционного голосования не требовалось.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.