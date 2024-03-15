На выборах президента дистанционно проголосовали более 100 тыс. человек

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе в первый день выборов президента РФ, свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.