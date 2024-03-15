В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента

В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5 процента. В этом году в дни выборов омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.