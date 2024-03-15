В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента

«Голосование началось. Оно будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта. В Омской области в голосовании смогут принять участие почти 1,5 миллиона избирателей. В нашем регионе для избирателей будут работать 1685 постоянных избирательных участков — 461 в Омске и 1224 в области. Также будут образованы 36 временных избирательных участков», — сообщили в избиркоме.
В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5 процента. В этом году в дни выборов омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. В этом году президента будут выбирать на шесть лет, до 2030 года. Впервые голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.