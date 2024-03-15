В США заявили о нарастающей террористической угрозе из-за мигрантов

20 февраля телеканал Fox News сообщил, что за период правления Джо Байдена на территорию Соединенных Штатов проникли 7,2 млн нелегальных мигрантов, что превосходит население любого из 36 возможных штатов. Авторы статьи подсчитали: если бы все нелегальные иммигранты, въехавшие в США при Байдене, собрались вместе, они смогли бы основать город, второй по величине во всей стране после Нью-Йорка.