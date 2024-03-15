Впервые в истории президентских выборов голосование на них пройдет в течение трех дней

Напомним, соответствующая законодательная норма была закреплена 14 марта 2022 года.
С 15 по 17 марта россияне могут проголосовать на избирательных участках по месту жительства или фактического нахождения с 8.00 до 20.00 по местному времени. На территории участков, где расположены предприятия с непрерывным циклом работы, разрешено начинать голосование на час или два раньше.
Для того, чтобы проголосовать по месту фактического пребывания, россияне могут использовать механизм «Мобильный избиратель».
Для граждан, которые по уважительным причинам не могут прибыть на избирательный участок (в силу возраста, по состоянию здоровья), участковые избиркомы обеспечивают возможность проголосовать на дому.
В 2024 году на выборах президента РФ впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. 20 декабря 2023 года Центризбирком постановил провести ДЭГ на выборах главы государства в 29 регионах, в том числе в Москве. На федеральной платформе ДЭГ пройдет в 28 субъектах: в республиках Карелия, Крым, Чувашия, в Алтайском, Камчатском, Пермском краях, в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областях, в Севастополе, а также Ненецком автономном округе. Из них только Вологодская область впервые примет участие в ДЭГ.
При многодневном голосовании так называемый день тишины (запрет на агитацию накануне выборов) не предусмотрен. При этом проведение агитации в дни голосования запрещено.
Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования. ЦИК устанавливает общие результаты выборов в течение 10 дней после голосования.
Для победы на выборах в первом туре кандидату необходимо получить более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если же ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, то через 21 день проводится второй тур выборов. В нем участвуют два кандидата, получившие наибольшее число голосов в первом туре. Победитель определяется простым большинством голосов.