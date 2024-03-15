Впервые в истории президентских выборов голосование на них пройдет в течение трех дней

В 2024 году на выборах президента РФ впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. 20 декабря 2023 года Центризбирком постановил провести ДЭГ на выборах главы государства в 29 регионах, в том числе в Москве. На федеральной платформе ДЭГ пройдет в 28 субъектах: в республиках Карелия, Крым, Чувашия, в Алтайском, Камчатском, Пермском краях, в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областях, в Севастополе, а также Ненецком автономном округе. Из них только Вологодская область впервые примет участие в ДЭГ.