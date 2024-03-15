Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента

Глава Красноярского края Михаил Котюков утром 15 марта проголосовал на выборах президента России. На свой избирательный участок, расположенный на территории детского сада № 327 в Академгородке, он пришел вместе с дочерью Юлией.
Губернатор отметил, что будущее страны зависит от каждого из ее жителей:
«Мы сегодня голосуем за будущее России, мы голосуем за Россию самостоятельную, Россию сильную, Россию красивую, Россию для наших детей. Поэтому, праздник, конечно, семейный сегодня. Я не сомневаюсь, что красноярцы будут приходить семьями на участки».
Также Михаил Котюков принял участие в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» и в викторине на знание Красноярского края.
Напомним, избирательные участки будут работать 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Проголосовать можно в любой из этих дней.
Сходить на выборы красноярцев приглашают и главные городские часы.