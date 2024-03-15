Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента

«Мы сегодня голосуем за будущее России, мы голосуем за Россию самостоятельную, Россию сильную, Россию красивую, Россию для наших детей. Поэтому, праздник, конечно, семейный сегодня. Я не сомневаюсь, что красноярцы будут приходить семьями на участки».