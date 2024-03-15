Губернатор Красноярского края проголосовал на выборах президента

В своём Telegram-канале он отметил праздничное настроение на участке, похвалил блины, которыми там угощают в масленичную неделю. Губернатор рассказал, что также на участке проходит голосование за комфортную городскую среду, в котором он принял участие.
«Настроение праздничное, совершенно замечательное», — сказал Котюков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.