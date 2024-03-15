Глава Хабаровского края проголосовал на выборах президента России

«Сегодня на свой избирательный участок пришел с семьей. Участие в голосовании в полном составе — наша традиция. Мне приятно, что моя семья с миллионами наших людей выбирает национального лидера, что мы сплотились вокруг России, нашей Армии, наших национальных проектов», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас «на нашу активность равняется вся страна». Губернатор призвал всех жителей Хабаровского края показать, что дальневосточники «надежны не только в труде и в бою, но и в демонстрации своего конституционного суверенного права самим выбирать свое будущее».
В Хабаровском крае 15 марта в 8.00 (1.00 мск) открылись все 743 избирательных участка. Всего изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население — более 84%.
Как сообщил РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Оно длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 миллион 5 тысяч 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23% (648 550 человек). Всего тогда на пост главы государства было зарегистрировано восемь кандидатов. Наибольшее число в крае проголосовали за Владимира Путина — 65,78% (426 385 человек).