Глава Хабаровского края проголосовал на выборах президента России

В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 миллион 5 тысяч 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23% (648 550 человек). Всего тогда на пост главы государства было зарегистрировано восемь кандидатов. Наибольшее число в крае проголосовали за Владимира Путина — 65,78% (426 385 человек).