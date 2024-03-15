Глава Хабаровского края проголосовал на выборах президента России

ХАБАРОВСК, 15 мар — РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с выбором президента страны в первый из трех дней голосования, он пришел на избирательный участок с семьей.
«Сегодня на свой избирательный участок пришел с семьей. Участие в голосовании в полном составе — наша традиция. Мне приятно, что моя семья с миллионами наших людей выбирает национального лидера, что мы сплотились вокруг России, нашей Армии, наших национальных проектов», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас «на нашу активность равняется вся страна». Губернатор призвал всех жителей Хабаровского края показать, что дальневосточники «надежны не только в труде и в бою, но и в демонстрации своего конституционного суверенного права самим выбирать свое будущее».
Как сообщил РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Оно длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края.
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 миллион 5 тысяч 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23% (648 550 человек). Всего тогда на пост главы государства было зарегистрировано восемь кандидатов. Наибольшее число в крае проголосовали за Владимира Путина — 65,78% (426 385 человек).