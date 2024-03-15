За процессом голосования в Красноярске следит Принцесса из Камеруна

После того, как я вернусь домой в Королевство, я обязательно проведу встречу, на которой расскажу о том, что в России женщины разговаривают с мужчинами и вместе голосуют. Ведь в нашей стране, все отдельно: женщины, мужчины, молодежь, королевская семья. И поскольку такая сильная разница между нашими странами, я хочу рассказать, как устроен этот процесс в цивилизованных странах, чтобы доносить до нашего населения такую позицию", — поделилась она.