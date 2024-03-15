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За процессом голосования в Красноярске следит Принцесса из Камеруна

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После процедуры голосования на своем избирательном участке губернатор Красноярского края Михаил Котюков также пообщался с еще одним иностранным наблюдателем — принцессой из Камеруна Фус Ндеди Элиз Линда.
Источник: НИА Красноярск

"Приехать наблюдателем в Россию — это мое личное желание, это часть моей работы. Сейчас многополярный мир и мы должны научиться выстраивать отношения с разными странами.

После того, как я вернусь домой в Королевство, я обязательно проведу встречу, на которой расскажу о том, что в России женщины разговаривают с мужчинами и вместе голосуют. Ведь в нашей стране, все отдельно: женщины, мужчины, молодежь, королевская семья. И поскольку такая сильная разница между нашими странами, я хочу рассказать, как устроен этот процесс в цивилизованных странах, чтобы доносить до нашего населения такую позицию", — поделилась она.

Также принцесса отметила, что люди не перестают приходить на избирательный участок, видна прозрачность процедуры голосования и пока никаких нарушений она не заметила.