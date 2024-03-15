Ирландия пообещала обеспечить безопасность на выборах президента РФ

Посол сообщил о «непростой обстановке враждебности вокруг посольства России». «В целом политика правительства Ирландии кроме как враждебной названа быть не может. Вместе с тем посольством предприняты все необходимые усилия и меры к тому, чтобы создать условия для голосования наших граждан, находящихся в Ирландии, в полном соответствии с нашим избирательным законодательством», — продолжал Филатов. «В этот раз избирательный участок один, он будет расположен на территории посольства в помещении консульского отдела. Выездного голосования проводиться не будет по тем же причинам — это сопряжено с условиями с точки зрения безопасности, а также с логистическими проблемами, учитывая наш немногочисленный коллектив», — сообщил дипломат. Он заверил, что диппредставительство «готово к голосованию, все оборудовано и проверено».