Ирландия пообещала обеспечить безопасность на выборах президента РФ

«Наши обращения в МИД Ирландии были своевременно рассмотрены, у нас достаточно неплохой, плотный контакт не только с МИД, но и с местной полицией по этому поводу. Нами получены определенные заверения в том, что 17 марта будут приняты дополнительные повышенные меры [безопасности], которые позволили бы провести голосование», — сказал дипломат.
«Как оно будет в реальности, мы посмотрим», — добавил Филатов. «Опыт нашей работы со здешней полицией, мягко говоря, неоднозначный. У них свои представления о рисках, они не проявляют особого энтузиазма в связи с нашими многочисленными обращениями по поводу того, что у посольства в ежедневном режиме проходят пусть и небольшие, но громкие и назойливые акции протеста. Мы пытаемся донести до ирландцев простую мысль, что согласно Венской конвенции [о дипломатических сношениях от 1961 года] у Ирландии есть обязательства обеспечивать безопасность дипломатической миссии, но не всегда эти сигналы доходят», — пояснил Филатов.
Посол сообщил о «непростой обстановке враждебности вокруг посольства России». «В целом политика правительства Ирландии кроме как враждебной названа быть не может. Вместе с тем посольством предприняты все необходимые усилия и меры к тому, чтобы создать условия для голосования наших граждан, находящихся в Ирландии, в полном соответствии с нашим избирательным законодательством», — продолжал Филатов. «В этот раз избирательный участок один, он будет расположен на территории посольства в помещении консульского отдела. Выездного голосования проводиться не будет по тем же причинам — это сопряжено с условиями с точки зрения безопасности, а также с логистическими проблемами, учитывая наш немногочисленный коллектив», — сообщил дипломат. Он заверил, что диппредставительство «готово к голосованию, все оборудовано и проверено».
Филатов признал, что прогнозировать явку сложно. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году своим избирательным правом в Ирландии воспользовались около 700 человек. Избирательный участок расположен в Дублине. Голосование продлится с 08:00 по 20:00 по местному времени (с 11:00 по 23:00 мск).