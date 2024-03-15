Глава Кузбасса проголосовал на выборах президента

«Наступили самые важные для будущего нашего Отечества дни. Каждый из нас должен проявить волю, сделать выбор и взять на себя ответственность за то, как будет развиваться наша страна, по какому пути пойдет Россия. Эти выборы проходят в обстановке жесточайшего давления со стороны Запада. Наша задача сейчас — сплотиться, проявить свое волеизъявление максимально прозрачно и честно, не позволив различным провокаторам подорвать демократические основы нашего государства — выборы», — приводит пресс-служба слова Цивилева.