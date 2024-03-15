Глава Кузбасса проголосовал на выборах президента

Сегодня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев одним из первых пришел на избирательный участок № 341 в Кемерове и проголосовал на выборах президента России. После он посетил Штаб общественного наблюдения, где ведется видеоконтроль за ситуацией на избирательных участках региона. Наблюдатели в онлайн-режиме получают объективную информацию о том, как проходят выборы", — говорится в сообщении.
«Наступили самые важные для будущего нашего Отечества дни. Каждый из нас должен проявить волю, сделать выбор и взять на себя ответственность за то, как будет развиваться наша страна, по какому пути пойдет Россия. Эти выборы проходят в обстановке жесточайшего давления со стороны Запада. Наша задача сейчас — сплотиться, проявить свое волеизъявление максимально прозрачно и честно, не позволив различным провокаторам подорвать демократические основы нашего государства — выборы», — приводит пресс-служба слова Цивилева.
В 8.00 пятницы в Кузбассе открылись все избирательные участки. Два из них, расположенные рядом с промышленными предприятиями, начали работу в 6.00 (2.00 мск), чтобы люди успели проголосовать до начала первой смены.
Отмечается, что жители Кузбасса проявили активность в первый день выборов, перед открытием у избирательных участков собрались очереди из желающих проголосовать первыми. По традиции самым ранним голосующим вручили сувениры с символикой выборов. Многие пришли проголосовать всей семьей.
Для обеспечения безопасности на всех участках организовано дежурство сотрудников полиции и народных дружинников.
Избиратели могут стать участниками культурно-развлекательных программ, основой станут масленичные гуляния. Организована работа медиков, можно измерить артериальное давление, пройти вакцинацию, проконсультироваться.
По информации председателя избирательной комиссии региона Светланы Демидовой, в регионе зарегистрированы почти 2 миллиона избирателей. Более 50 тысяч кузбассовцев приняли решение голосовать через механизм «Мобильный избиратель».