Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента

Выборы президента России впервые проводятся в трехдневном формате. Главу государства будут выбирать на шесть лет. Зарегистрированы четыре кандидата — действующий президент Владимир Путин и выдвиженцы от парламентских партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).
На избирательный участок Хоценко пришел с супругой Аленой и сыном Павлом.
«С утра я вижу на избирательных участках большой поток людей. Я пришел с хорошим настроением. Выборы в нашей стране всегда праздник. Я сегодня тоже проголосовал, проголосовал за будущее нашей страны, за стабильность, за развитие, за процветание. Как и все омичи, я уверен. Когда я был маленьким, меня всегда брали с собой на выборы родители, и я тоже пришел с семьей», — рассказал Хоценко.
В прошлый раз президента в России выбирали в 2018 году. Явка по Омской области тогда составила 60,5%. В дни выборов в этот раз омичи смогут проголосовать и за городские локации, которые нуждаются в благоустройстве. На голосование вынесено 13 локаций. Кроме того, на всех избирательных участках организованы культурно-массовые мероприятия. Безопасность обеспечивают сотрудники полиции и дружинники.