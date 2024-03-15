Губернатор Омской области проголосовал на выборах президента

«С утра я вижу на избирательных участках большой поток людей. Я пришел с хорошим настроением. Выборы в нашей стране всегда праздник. Я сегодня тоже проголосовал, проголосовал за будущее нашей страны, за стабильность, за развитие, за процветание. Как и все омичи, я уверен. Когда я был маленьким, меня всегда брали с собой на выборы родители, и я тоже пришел с семьей», — рассказал Хоценко.