Макрон прокомментировал возможность ядерной угрозы со стороны России

Заявления об использовании ядерного оружия со стороны России французский президент назвал «неуместными». «У нас есть установленная доктрина. Атомная энергетика не является инструментом дестабилизации, и, когда речь идет о ядерной энергетике, нам не нужно много слов. Атомная энергетика — это не инструмент дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности», — сказал Макрон (цитата по Le Monde).
13 марта президент России Владимир Путин заявил в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву, что РФ с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне. Он сообщил, что РФ будет готова применить ядерное оружие, если речь пойдет о существовании российского государства, нанесении ущерба его суверенитету и независимости.
9 марта телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщил, что в конце 2022 года США начали «тщательную подготовку» к возможному ядерному удару России по территории Украины. По словам собеседников телеканала, этот сценарий Вашингтон стал рассматривать после получения спецслужбами «некоторой информации». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения о возможном применении ядерного оружия Россией на Украине «рассуждалками, которые публикуются в газетах».