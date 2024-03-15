Макрон прокомментировал возможность ядерной угрозы со стороны России

Заявления об использовании ядерного оружия со стороны России французский президент назвал «неуместными». «У нас есть установленная доктрина. Атомная энергетика не является инструментом дестабилизации, и, когда речь идет о ядерной энергетике, нам не нужно много слов. Атомная энергетика — это не инструмент дестабилизации или угрозы, это инструмент безопасности», — сказал Макрон (цитата по Le Monde).