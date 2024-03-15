Виталий Хоценко с сыном и женой проголосовали на выборах президента

Губернатор Омской области Виталий Хоценко с младшим сыном Павлом и женой Алёной пришли на избирательный участок. Напомним, с сегодняшнего дня, 15 марта, начались выборы президента Российской Федерации. Голосование продлится до 17 марта.
«Когда сын станет взрослым, уже будет знать, как голосовать», — рассказал корреспонденту Om1.ru глава региона.
Виталий Павлович также принял участие в социальной акции «Выбирай Россию» и голосовании за благоустройство по президентской программе формирования комфортной городской среды.
Напомним, что избирательные участки будут открыты до 20:00 17 марта.