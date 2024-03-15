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На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Более 260 тысяч человек, или 6% от зарегистрированных участников ДЭГ, дистанционно проголосовали на выборах президента России, следует из данных на сайте дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Источник: © РИА Новости

По данным на 6.00 мск, как указано на сайте, принято уже 267 682 бюллетеней.

Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Жителям 29 регионов доступно дистанционное электронное голосование. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.

По данным председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан. Таким образом, по ее словам, с учетом данных на «Мобильный избиратель» и ДЭГ 9 миллионов 981 тысяч 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а там, где удобно тем или иным способом.

В регионах, помимо Москвы, ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы.