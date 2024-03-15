На выборах президента уже сотни тысяч человек воспользовались системой ДЭГ

По данным председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, для участия в дистанционном электронном голосовании поступили заявки от более чем 4 миллионов граждан. Таким образом, по ее словам, с учетом данных на «Мобильный избиратель» и ДЭГ 9 миллионов 981 тысяч 930 избирателей смогут проголосовать не на своем участке, а там, где удобно тем или иным способом.