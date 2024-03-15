В Екатеринбурге стартовали выборы президента России

Также рядом с большинством избирательных участков в регионе находятся пункты проведения лотереи «Опорный край», которая организована в честь 90-летия Свердловской области с 15 по 18 марта. В регионе функционирует более двух тысяч пунктов проведения лотереи, которые работают с 8:00 до 20:00. Участники лотереи могут выиграть квартиру, автомобиль, мотоцикл или смартфон.