В Екатеринбурге стартовали выборы президента России

В Екатеринбурге 15 марта начались выборы президента. В 8:00 в Свердловской области открылись избирательные участки — всего в регионе действует 2 446 постоянных избирательных участков, 600 из которых находятся в Екатеринбурге.
— Прозвучал гимн Российской Федерации. Участковые избирательные комиссии ждут вас, дорогие избиратели! — сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.
Напомним, выборы будут проходить с 15 по 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.
Также рядом с большинством избирательных участков в регионе находятся пункты проведения лотереи «Опорный край», которая организована в честь 90-летия Свердловской области с 15 по 18 марта. В регионе функционирует более двух тысяч пунктов проведения лотереи, которые работают с 8:00 до 20:00. Участники лотереи могут выиграть квартиру, автомобиль, мотоцикл или смартфон.