Глава Башкирии проголосовал на выборах президента России

«Самая главная задача была — создать комфортные условия для жителей, чтобы они могли проголосовать. Голосование будет идти три дня. Эти выборы, действительно, судьбоносные. Мы на будущие шесть лет определяем развитие нашей страны. Будет тот же курс — будет движение вперёд. Мне кажется, всё к выборам у нас готово. Люди с самого утра идут на избирательные участки. Полагаю, что выборы пройдут достойно, должным образом. Подчёркиваю: все службы, вся система избирательных комиссий готовы к их проведению. Надеюсь, что мы пройдём их в хорошей, тёплой обстановке», — высказал мнение Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.