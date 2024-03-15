Губернатор Травников проголосовал на выборах президента России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу, 15 марта, проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам Андрея Травникова, в этом году участие граждан в выборах президента России чрезвычайно важно.

«При огромном внимании всего мирового сообщества к этому событию можно сказать, что по своему влиянию для будущего России, фактически для будущего всего миропорядка эти выборы уникальны», — подчеркнул губернатор.

Также губернатор Новосибирской области добавил, что важно не только поучаствовать в формировании будущего России, но и «вообще поучаствовать в этом событии, о котором в последующем мы будем вспоминать как о судьбоносном».