Губернатор Травников проголосовал на выборах президента России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу, 15 марта, проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Глава региона вместе с новосибирцами пришел на избирательный участок № 2001, чтобы отдать свой голос на выборах президента России.
По словам Андрея Травникова, в этом году участие граждан в выборах президента России чрезвычайно важно.
«При огромном внимании всего мирового сообщества к этому событию можно сказать, что по своему влиянию для будущего России, фактически для будущего всего миропорядка эти выборы уникальны», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, глава региона пригласил новосибирцев на избирательные участки.
«Хочу поделиться наблюдением — люди приходят целыми семьями с детьми. Знакомый рассказал, что его взрослые дети специально перерегистрировались на один участок с родителями, чтобы в выходные сей семьей с внуками пойти поучаствовать в этих особенных выборах», — сказал Андрей Травников.