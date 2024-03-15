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Губернатор Травников проголосовал на выборах президента России

Глава региона вместе с новосибирцами пришел на избирательный участок № 2001.
Источник: Правительство Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в пятницу, 15 марта, проголосовал на выборах президента России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона вместе с новосибирцами пришел на избирательный участок № 2001, чтобы отдать свой голос на выборах президента России.

По словам Андрея Травникова, в этом году участие граждан в выборах президента России чрезвычайно важно.

«При огромном внимании всего мирового сообщества к этому событию можно сказать, что по своему влиянию для будущего России, фактически для будущего всего миропорядка эти выборы уникальны», — подчеркнул губернатор.

Также губернатор Новосибирской области добавил, что важно не только поучаствовать в формировании будущего России, но и «вообще поучаствовать в этом событии, о котором в последующем мы будем вспоминать как о судьбоносном».

Кроме того, глава региона пригласил новосибирцев на избирательные участки.

«Хочу поделиться наблюдением — люди приходят целыми семьями с детьми. Знакомый рассказал, что его взрослые дети специально перерегистрировались на один участок с родителями, чтобы в выходные сей семьей с внуками пойти поучаствовать в этих особенных выборах», — сказал Андрей Травников.