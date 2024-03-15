Геннадий Котельников призвал жителей губернии принять участие в выборах

Итоги выборов прямо повлияют на развитие нашей страны в предстоящие годы.
— Нам предстоит не просто отдать свой голос, а продемонстрировать личную сопричастность к дальнейшему развитию страны. В этот непростой период перед ней стоят сложные вызовы. Но мы с вами уже доказали, что умеем защищать свободу и независимость Родины, отстаивать наши ценности и традиции. И, чтобы и в дальнейшем достойно отвечать на все вызовы и успешно преодолевать трудности, как подчеркнул наш президент, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе для достижения масштабных целей развития России, — сказал спикер областного парламента.
Для Самарской области эти выборы также имеют важный смысл. Что мы можем сделать для дальнейшего развития губернии? Какой будет наша жизнь и жизнь наших детей в ближайшем будущем? Ответы на эти вопросы и дадут выборы. Люди видят и чувствуют, кто готов к открытому и честному диалогу, к большой работе на благо страны и региона. Чтобы развитие продолжалось и дальше, нам всем нужны единство, сплоченность и взаимная поддержка. Именно поэтому участие в выборах — гражданский долг каждого.
— Участие в выборах главы государства — это наиболее яркое проявление патриотических чувств. Каждый голос гражданина-избирателя важен, ценен и значим. Все мы, отметил президент России, — как одна большая семья, все переживаем, волнуемся и заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей. Уверен, что все жители Самарской области проявят ответственную гражданскую позицию, придут на избирательные участки и проголосуют за будущее страны, за свое будущее и будущее своих детей, — заключил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.