Геннадий Котельников призвал жителей губернии принять участие в выборах

— Нам предстоит не просто отдать свой голос, а продемонстрировать личную сопричастность к дальнейшему развитию страны. В этот непростой период перед ней стоят сложные вызовы. Но мы с вами уже доказали, что умеем защищать свободу и независимость Родины, отстаивать наши ценности и традиции. И, чтобы и в дальнейшем достойно отвечать на все вызовы и успешно преодолевать трудности, как подчеркнул наш президент, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе для достижения масштабных целей развития России, — сказал спикер областного парламента.