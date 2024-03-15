Александр Усс: На выборах президента России важен каждый голос

Вместе с супругой они пришли на свой участок, который расположен в красноярском Педагогическом Колледже № 1 им. А. М. Горького.
Общаясь с журналистами, Александр Усс подчеркнул: «Сегодня стартовало голосование по выборам президента России. Мы все сейчас, я имею ввиду страна, переживаем особый, по-настоящему исторически значимый период. И поэтому нам всем как никогда нужны равнение на флаг, единение, сплоченность».
Сенатор призвал всех красноярцев, своих земляков обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать. «Важен каждый голос, — подчеркнул Усс. — Именно он, в том числе, будет вкладом в нашу победу, в определение будущего наших детей, наших внуков, нашей родины — России».
Голосование по выборам президента России продлится 3 дня. По мнению Усса, подавляющее большинство красноярцев придет на избирательные участки сегодня.
После голосование Усс принял участие в выборе территории Центрального района Красноярска для благоустройства в 2025 году.