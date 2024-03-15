Александр Усс: На выборах президента России важен каждый голос

Общаясь с журналистами, Александр Усс подчеркнул: «Сегодня стартовало голосование по выборам президента России. Мы все сейчас, я имею ввиду страна, переживаем особый, по-настоящему исторически значимый период. И поэтому нам всем как никогда нужны равнение на флаг, единение, сплоченность».