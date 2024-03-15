В Хабаровске начали реализовывать президентский мастер-план

В Хабаровске приступили к практической реализации разработанного по поручению и получившего одобрение президента России Владимира Владимировича Путина мастер-плана. Об этом в интервью ГТРК «Дальневосточная» рассказал заместитель председателя регионального правительства по вопросам строительства Керим Сунгуров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По Дальневосточному художественному музею уже заключено концессионное соглашение. Уже идёт проектирование межвузовского кампуса. Там будет построено порядка 150 тысяч квадратных метров различных площадей: современные общежития, учебные и лабораторные корпуса. Проект первого этапа кампуса уже проходит государственную экспертизу. Активно прорабатываем вопросы реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров. Она давно назрела, — отметил курирующий вопросы строительства зампред краевого правительства Керим Сунгуров.
Межвузовский кампус в Хабаровске объединит в себе четыре кластера: строительства и урбанистики; технологической трансформации; гуманитарных наук; креативных индустрий. Начать строительство кампуса планируется с новых общежитий. Их рассчитывают сдать уже в конце 2026 года, лабораторные и учебные корпуса — в конце 2027 года. Полностью межвузовский кампус на проектную мощность должен выйти к 2030 году. Учиться в нём будут около 30 тысяч студентов. Возможности кампуса будут открыты и для других горожан, и даже для местных предприятий.
Ещё одним важным пунктом мастер-плана развития Хабаровска стало строительство объединённой набережной Амура — самой протяжённой на Дальнем Востоке.
— По первому этапу проектируемой части объединённой набережной Хабаровска мы уже проходим государственную экспертизу. В апреле она должна завершиться. Первые сваи забьём в этом году и начнём активно строить участок набережной от Уссурийского бульвара до городского водоканала, — сказал Керим Сунгуров.
Часть набережной будет на сваях, чтобы обойти городской водозабор, перенос которого невозможен. Также появится переход над водной гладью Затона, который соединит центральную часть Хабаровска с дамбой для защиты южной части города.