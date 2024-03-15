Голосовать через интернет на выборах президента собрались полмиллиона уральцев

«Выборы президента — важнейшее голосование для всей страны. Нам предстоит определить лидера, который встанет во главе государства на следующие шесть лет. Человека, которому мы доверим принятие стратегических решений, нашу безопасность и благополучие. Призываю всех жителей Уральского федерального округа принять участие в голосовании. Сделать честный и ответственный выбор. Будущее России зависит от каждого из нас. И каждый голос имеет значение», — акцентировал Владимир Якушев. Сам полпред планирует проголосовать в субботу, 16 марта, в Тюмени (по прописке).