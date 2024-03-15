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Голосовать через интернет на выборах президента собрались полмиллиона уральцев

Заявки на участие в выборах президента РФ с использованием технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подали 528 тыс. уральцев. Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО, из них 302 тыс. свердловчан и 226 тыс. челябинцев. Только в этих двух регионах УрФО Центризбирком санкционировал применение ДЭГ.

Выборы президента РФ успешно стартовали в пятницу, 15 марта, во всех регионах УрФО. В округе в дни голосования работает почти 7,6 тыс. избирательных участков, в том числе временные — в стационарах, СИЗО. Пункты будут открыты три дня — 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. По словам полномочного представителя президента Владимира Якушева, принять участие в голосовании важно каждому жителю страны.

«Выборы президента — важнейшее голосование для всей страны. Нам предстоит определить лидера, который встанет во главе государства на следующие шесть лет. Человека, которому мы доверим принятие стратегических решений, нашу безопасность и благополучие. Призываю всех жителей Уральского федерального округа принять участие в голосовании. Сделать честный и ответственный выбор. Будущее России зависит от каждого из нас. И каждый голос имеет значение», — акцентировал Владимир Якушев. Сам полпред планирует проголосовать в субботу, 16 марта, в Тюмени (по прописке).

Владимир Якушев добавил, что главная задача регионов — всех органов власти и правоохранительных структур — это безопасность избирателей и легитимность избирательного процесса.

Напомним, на пост президента РФ претендуют четыре человека. Это Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).