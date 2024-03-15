Голосовать через интернет на выборах президента собрались полмиллиона уральцев

Выборы президента РФ успешно стартовали в пятницу, 15 марта, во всех регионах УрФО. В округе в дни голосования работает почти 7,6 тыс. избирательных участков, в том числе временные — в стационарах, СИЗО. Пункты будут открыты три дня — 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. По словам полномочного представителя президента Владимира Якушева, принять участие в голосовании важно каждому жителю страны.
«Выборы президента — важнейшее голосование для всей страны. Нам предстоит определить лидера, который встанет во главе государства на следующие шесть лет. Человека, которому мы доверим принятие стратегических решений, нашу безопасность и благополучие. Призываю всех жителей Уральского федерального округа принять участие в голосовании. Сделать честный и ответственный выбор. Будущее России зависит от каждого из нас. И каждый голос имеет значение», — акцентировал Владимир Якушев. Сам полпред планирует проголосовать в субботу, 16 марта, в Тюмени (по прописке).
Владимир Якушев добавил, что главная задача регионов — всех органов власти и правоохранительных структур — это безопасность избирателей и легитимность избирательного процесса.