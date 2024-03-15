Forbes: Россия эффективно применяет дроны против ВСУ

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову рассказал, что российские войска на сегодняшний день используют на фронте сотни FPV-дронов каждые сутки, производство беспилотников в России исчисляется тысячами в день. 5 марта концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) сообщил о том, что разработал комплекс противодействия FPV-беспилотникам «Гроза.04.К», устройство уже поставлено в войска. В Ростехе также отметили, что современные FPV-дроны используют для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными средствами для подвеса боеприпасов. Кроме того, эти устройства используют защищенные каналы связи и устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.