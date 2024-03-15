Избирательные участки открылись в Самарской области 15 марта

В пятницу, 15 марта, начался первый день голосования на выборах президента России. Рано утром в Самарской области открылись избирательные участки. На территории региона образованы 47 избирательных комиссий.
Всего в регионе работают 1767 избирательных участков, в их числе 16 временных. Так, дополнительные точки для голосования сделали в аэропорту «Курумоч», на железнодорожном вокзале Самары и в 14 стационарных медицинских учреждениях.
Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00 в Самарской области. Сведения о них может узнать каждый желающий на сайте ЦИК России. В эти дни на избирательных участках планируют быть почти 6 тысяч наблюдателей.
Отмечается, что на 418 избирательных участков (более 24%) предусмотрены комплексы обработки избирательных бюллетеней. А на всех остальных УИК итоговый протокол будут изготавливаться с использованием QR-кода. Средствами видеонаблюдения оснастят 954 УИК, в остальных помещениях разместят средства видеофиксации.