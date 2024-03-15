Избирательные участки открылись в Самарской области 15 марта

Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00 в Самарской области. Сведения о них может узнать каждый желающий на сайте ЦИК России. В эти дни на избирательных участках планируют быть почти 6 тысяч наблюдателей.