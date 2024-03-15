В Башкирии начал работу колл-центр по вопросам голосования

С 8.00 по многоканальному телефону 218−16−84, код города (347) юристы будут принимать звонки и отвечать на вопросы избирателей, заявила в общественном пресс-центре «Выборы президента России — 2024» ответственная за организацию кол-центра Анна Сучкова.