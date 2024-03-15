В Башкирии в первый час работы избирательных участков отметили высокую явку

Об этом в общественном пресс-центре «Выборы президента России — 2024» сообщила руководитель регионального штаба по общественному наблюдению, и. о. руководителя Общественной палаты РБ Лида Исаргакова.
«Явка очень высокая. Где-то даже выстраиваются очереди. Это мы наблюдаем в Нефтекамске, Уфе, Кумертау, в отдельных других муниципалитетах. Особенно активно принимают участие в голосовании люди старшего поколения», — отметила она.
Работники некоторых организаций решили проголосовать все вместе. Так, коллектив управления Роспотребнадзора во главе с руководителем Анной Казак перед началом рабочего дня уже сделали свой выбор.
Напомним, в Башкирии в 8.00 открылись 3308 избирательных участков. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Начало голосования — в 8.00, завершение — в 20.00. Свой гражданский долг выполнил уже и Глава Башкирии Радий Хабиров.