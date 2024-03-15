В Башкирии в первый час работы избирательных участков отметили высокую явку

«Явка очень высокая. Где-то даже выстраиваются очереди. Это мы наблюдаем в Нефтекамске, Уфе, Кумертау, в отдельных других муниципалитетах. Особенно активно принимают участие в голосовании люди старшего поколения», — отметила она.