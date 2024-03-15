Мэр Хабаровска отдал свой голос на выборах президента

Сегодня по всей стране стартовали выборы президента Российской Федерации. Они будут проходить в течение трех дней. Проголосовать в Хабаровском крае смогут 939 тысяч избирателей на 743 участках, ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
— Сегодня для меня, как и для многих, очень важный день. Мы выбираем будущее нашего государства, наших семей, наших детей. Проехал, проверил, как организована работа на избирательных участках, — рассказал мэр Хабаровска, Сергей Кравчук.
Как отметил градоначальник горожане приходят в хорошем настроении, с удовольствием принимают участие в разных акциях — викторине «Всей семьей 27», «билет в кино» и «транспортная карта».
В январе этого года президент особо подчеркнул, что наша страна — это, по сути, одна огромная семья. Россия — великая страна, у которой большое будущее.
Сегодня по всей стране стартовали выборы президента Российской Федерации. Они пройдут в течение трех дней. Проголосовать в Хабаровском крае смогут 939 тысяч избирателей на 743 участках.