Президент РФ наградил главу Пермской митрополии РПЦ за развитие духовно-нравственных традиций

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 14 марта. Как указано в документе, митрополит Мефодий награжден за «большой вклад в развитие духовно-нравственных традиций, активную просветительскую деятельность».



Николай Немцов (Мефодий) был назначен митрополитом Пермским и Соликамским 5 марта 2010 года. 19 марта 2014 года назначен главой вновь образованной Пермской митрополии с титулом митрополит Пермский и Кунгурский и временно управляющим Соликамской епархией.



12 марта 2024 года состоялось заседание Священного синода Русской православной церкви, в ходе которого было заслушано прошение митрополита об уходе на покой по достижении 75-летнего возраста. В итоге Синод постановил благословить Преосвященному митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию продолжить управление Пермской епархией.