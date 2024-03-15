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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции

По словам президента, благодаря Конституции в стране созданы ключевые институты государственной власти, гарантированы права и свободы граждан.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил всех граждан Беларуси с Днем Конституции, сообщила пресс-служба президента.

По мнению белорусского лидера, этот документ стал по-настоящему народным. Лукашенко напомнил, что приняли Конституцию 30 лет назад, усовершенствовали на референдумах и теперь она «во многом определяет ход нашей истории».

Как отметил Лукашенко, благодаря Конституции созданы ключевые институты госвласти, гарантированы права и свободы граждан.

«Голос народа, отданный за преемственность лучших традиций минувшей эпохи, стал залогом сохранения мира и согласия в обществе. Беспрецедентное доверие граждан Беларуси политической системе дало возможность построить стабильное и независимое государство», — говорится в тексте поздравления.

По словам президента, закрепленные в документе ценности, такие как социальная справедливость, традиционная семья, историческая правда, являются для страны и белорусов «верными ориентирами, помогающими преодолевать современные вызовы и уверенно смотреть в будущее».

«Символично, что в этом году впервые в конституционном статусе начнет свою работу Всебелорусское народное собрание», — добавил он.

Лукашенко полагает, что ВНС станет еще одной «мощной опорой государственности».

Глава белорусского государства также уверен, что соблюдение конституционных норм и принципов, ответственность каждого белоруса за судьбу страны продолжат способствовать динамичному развитию Беларуси.