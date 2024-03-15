Военнослужащий из Иркутска погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутска Петр Людвиг погиб в зоне спецоперации во время исполнения воинского долга. Об этом сообщает мэр города Руслан Болотов в своем телеграм-канале. Известно, что мужчина родился в 1976 году.
Сибиряку посмертно вручили орден Мужества. Награду передали семье. Кроме того, были награждены Дмитрий Иванов, Александр Соболев, Владислав Ясюкевич, Олег Соков, Андрей Газизов, Владимир Горячев и Василий Гусаченко. Все они погибли во время проведения специальной военной операции.
— Мы делаем многое, чтобы с достоинством увековечить память погибших. А семьи военнослужащих всегда могут к нам обратиться, — сказал мэр Иркутска Руслан Болотов.