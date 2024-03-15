В Новосибирске зарегистрировали десятого кандидата в мэры

На участие в комиссии по выборам мэра подал заявку еще один кандидат. Он стал десятым по счету. Об этом сообщил Сиб.фм со ссылкой на источник.
В пятницу, 15 марта, заявка на участие поступила от директора по организации и развитию продаж в сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Сергея Лубнина.
Накануне, 14 марта, документы на участие подали директор ООО «Правозащита» Игорь Данилов и директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий.
Также в отборе кандидатов на пост мэра участвуют Олеся Яхонтова, депутат горсовета Игорь Украинцев, индивидуальный предприниматель Дмитрий Тайлаков, врач травматолог-ортопед ГБУЗ НСО «ГКП N20» Олег Хромин, военнослужащий Александр Трушакин, бизнесмен Роман Филитович и помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин.
Напомним, врио мэра Новосибирска Клемешов проголосовал на выборах президента.