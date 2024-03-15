Опустил бюллетень в урну под аплодисменты: Алексей Текслер проголосовал на выборах президента

— Вместе с супругой проголосовали на выборах Президента России. Сделали это на участке в моей школе в Челябинске, — рассказал Алексей Текслер. — Выборы главы государства — это главные выборы нашей страны. И в эти дни важно показать всему миру нашу сплоченность.