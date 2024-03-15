Лукашенко посетит Монголию

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял приглашение монгольского коллеги Ухнаагийна Хурэлсухома посетить Улан-Батор, об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.
В настоящее время в Монголии с визитом находится глава внешнеполитического ведомства республик Сергей Алейник. В пятницу он встретился с президентом и министром иностранных дел Монголии.
«Мне хотелось бы выразить искреннюю признательность за то, что Президент Беларуси Александр Лукашенко принял мое приглашение посетить с государственным визитом нашу страну» — заявил Хурэлсухом на встрече.
В свою очередь министр иностранных дел Монголии Мунхийн Батцэцэг сообщила, что для страны важен визит президента Беларуси не только в качестве главы государства, но и как личности.
«Монгольский народ видит в нем храброго лидера и мудрого государственного деятеля, поэтому мы придаем исторический характер предстоящему визиту», — сказала она.
Более высокий уровень отношений
Как заявил Алейник по итогам переговоров с монгольский коллегой, Беларусь и Монголия договорились вывести отношения на более высокий политический и экономический уровень.
«Мы совпадаем в оценке существующего, пока еще не в полной мере реализованного потенциала наших отношений. Прежде всего в конкретных, прикладных областях», — приводит его слова агентство БелТА.
Отмечается, что в ходе переговоров главы МИД стран уделили особое внимание перспективным экономическим и кооперационным проектам, которые, по ожиданиям белорусской стороны, будут реализованы в ближайшее время.
Напомним, что в Улан-Баторе в эти дни также находятся руководители министерства промышленности, продовольствия и сельского хозяйства, а также промышленных предприятий, представители министерства по чрезвычайным ситуациям и других белорусских организаций.