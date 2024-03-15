Она отметила, что у всех женщин имеются по несколько детей: у одной их четверо, у другой — трое, у еще одной осужденной два ребенка.
Указ президента о помиловании 52 женщин вышел 8 марта в честь Международного женского дня. Были освобождены от наказания женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины и женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции (СВО).
Владимир Путин помиловал трех осужденных женщин из Свердловской области
Президент России Владимир Путин помиловал трех осужденных уроженок из Свердловской области, сообщил Ura.ru со ссылкой на регионального омбудсмена Татьяну Мерзлякову.
Она отметила, что у всех женщин имеются по несколько детей: у одной их четверо, у другой — трое, у еще одной осужденной два ребенка.