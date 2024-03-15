Владимир Путин помиловал трех осужденных женщин из Свердловской области

Она отметила, что у всех женщин имеются по несколько детей: у одной их четверо, у другой — трое, у еще одной осужденной два ребенка.



Указ президента о помиловании 52 женщин вышел 8 марта в честь Международного женского дня. Были освобождены от наказания женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины и женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции (СВО).