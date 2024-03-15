В Пермском крае начались выборы президента Российской Федерации

Выборы президента России начались в Пермском крае, сообщила Избирательная комиссия региона.
Участки открылись в 8 часов утра 15 марта. Всего в Прикамье действует 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков, на которых будут трудиться почти 16 тысяч сотрудников избиркома. На всех пунктах действует круглосуточное видеонаблюдение.
Как сообщает избирком края, в 2024 году проголосовать могут 1,97 миллиона избирателей. 200 тысяч жителей Пермского края решили проголосовать дистанционно, а более 50 тысяч прикамцев будут голосовать не по месту прописки.
«Несмотря на утренние часы — избиратели активно голосуют на участках. На ряде участков образовались небольшие очереди. Но голосование даже с ними не занимает более 5 минут», — отметили в избирательной комиссии края.
Напомним, выборы президента Российской Федерации в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. Все участки будут работать с 8 часов утра до 20 вечера. На время выборов парковка в центре Перми будет бесплатной.