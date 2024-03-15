В Красноярском крае на выборах работают иностранные наблюдатели

В числе делегатов наблюдательной миссии на выборах президента Российской Федерации граждане девяти государств — Турции, Непала, Казахстана, Индонезии, Камеруна, Бенина, Мальдив, Мозамбика и США. В течение трех дней голосования они будут посещать участки для голосования в Красноярске. 17 марта, в последний день голосования, наблюдатели будут присутствовать при закрытии участков и подсчете голосов избирателей.
Независимый эксперт в сфере международных отношений и глобальных процессов Дональд Джозеф Деберардинис (США) отметил хорошую организацию работу на участке и доброжелательность всех работников участка.
«Я задал некоторые вопросы по процедуре, мне всё хорошо и понятно объяснили. Потом у меня была возможность пообщаться с губернатором, и я задал ему вопросы, связанные с различными выборными процедурами и он очень подробно мне всё рассказал. После этого мы посмотрели машины — КОИБы, здесь процедура похожа на то, как происходит в Нью-Йорке — вручную загружается бюллетень, машина его считает, если какие-то будут ошибки или что-то пошло не так с электронным подсчетом, можно будет подсчитать вручную. Также как у нас. Я очень ждал этого визита, уже успел увидеть, какой у вас красивый город. Пока впечатления только положительные», — отметил наблюдатель.
«Главные отличия в выборном процессе в наших странах заключается в том, что у нас голосование идет один день. Это связано с количеством избирателей и количеством регионов в Российской Федерации. Также в России, насколько я знаю, уже второй раз применяется электронное голосование, в отличие от Казахстана. Мы еще не переходили на него», — отметил наблюдатель.
Наблюдатель Киргизия — Азамат Кабаев — международный наблюдать от исполнительного комитета миссии СНГ работает в Красноярске уже три месяца в местном посольстве республики.
«Основная работа — это миссия наблюдения за честным выбором. Наблюдается активность, поток граждан есть с утра, люди пришли до начала, но с 8 часов люди уже активно реализуют свои права, которые предусмотрена Конституция Российской Федерации», — отметил наблюдатель.
Он пояснил, что опыт наблюдения на выборах получил у себя на родине, а также в других странах. Для работы на президентских выборах в России он прошел дополнительный инструктаж, чтобы понять алгоритм работы на участках.