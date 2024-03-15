В Красноярском крае на выборах работают иностранные наблюдатели

«Я задал некоторые вопросы по процедуре, мне всё хорошо и понятно объяснили. Потом у меня была возможность пообщаться с губернатором, и я задал ему вопросы, связанные с различными выборными процедурами и он очень подробно мне всё рассказал. После этого мы посмотрели машины — КОИБы, здесь процедура похожа на то, как происходит в Нью-Йорке — вручную загружается бюллетень, машина его считает, если какие-то будут ошибки или что-то пошло не так с электронным подсчетом, можно будет подсчитать вручную. Также как у нас. Я очень ждал этого визита, уже успел увидеть, какой у вас красивый город. Пока впечатления только положительные», — отметил наблюдатель.