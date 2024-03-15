Два дня подряд над Татарстаном кружил правительственный самолет

Два дня подряд — 13 и 14 марта — над Татарстаном кружил правительственный самолет. Об этом свидетельствуют данные Flightradar.
Так, в четверг, 14 марта, в небе неподалеку от Казани пролетал самолет из летного отряда «Россия» — Ил-96−300. Судно вылетело из столицы России утром, долетело до Уфы, где сделало несколько кругов, затем пролетело над Лаишевским районом Татарстана, где снова совершило несколько кругов, а затем вернулось в Москву.
Днем ранее такой же Ил-96, но с другим бортовым номером, проделал похожий маршрут над столицами Татарстана и Башкортостана.
Ранее мы сообщали, что над Казанью 3 марта пролетел самолет-призрак.