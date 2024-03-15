В Крыму стартовали выборы президента России

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней — участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.