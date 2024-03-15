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В Крыму стартовали выборы президента России

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. В Крыму стартовало голосование на выборах президента России, ровно в 8 утра участки открылись для избирателей. Проголосовать можно как очно, так и онлайн — с помощью электронного дистанционного голосования.
Источник: РИА "Новости"

В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. 1130 участков оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.

На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. В них принимают участие четыре кандидата. За ходом голосования в Крыму следят международные наблюдатели из Ирана, Парагвая, Мальдив и Ливана. Проголосовать можно в течение всех трех дней — участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.