В Крыму стартовали выборы президента России

В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1100 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан. 1130 участков оснащены средствами видеонаблюдения и видеофиксации. Также задействованы 28 территориальных избирательных комиссий.
На 260 избирательных участках в городах Крыма будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые качественно и быстро фиксируют результаты выборов.
Выборы президента России пройдут