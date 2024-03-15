Выборы Президента: на Дону открылись избирательные участки

Как сообщает избирательная комиссия региона, всего на избирательные участки в города и районы донского края было передано более 3 млн бюллетеней. На дистанционное голосование зарегистрировались около 12% избирателей — свыше 390 тысяч человек.
При наличии уважительных причин избиратели могут проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление в избирательную комиссию по месту жительства.
Напомним, проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.
Сделать выбор россияне могут в пользу одного из четырех кандидатов:
действующего главы государства, самовыдвиженца Владимира Путина,
лидера ЛДПР Леонида Слуцкого,
представителя КПРФ Николая Харитонова,
члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.