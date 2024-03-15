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Выборы Президента: на Дону открылись избирательные участки

Ростовская область, 15 марта 2024. DON24.RU. В Ростовской области открылись избирательные участки. Сегодня — первый день голосования на выборах Президента России.
Источник: Don24.ru

Как сообщает избирательная комиссия региона, всего на избирательные участки в города и районы донского края было передано более 3 млн бюллетеней. На дистанционное голосование зарегистрировались около 12% избирателей — свыше 390 тысяч человек.

При наличии уважительных причин избиратели могут проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление в избирательную комиссию по месту жительства.

Напомним, проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Сделать выбор россияне могут в пользу одного из четырех кандидатов:

действующего главы государства, самовыдвиженца Владимира Путина,

лидера ЛДПР Леонида Слуцкого,

представителя КПРФ Николая Харитонова,

члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.